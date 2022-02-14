Вообще другой человек! Муцениеце появилась на людях в «очках учительницы» и без макияжа

Звезда не стала утруждать себя косметикой на отдыхе в санатории.

Агата Муцениеце призналась, что набрала три лишних килограмма во время отдыха в Дубае, где она встречалась со своим бывшим мужем Павлом Прилучным.

Артист откликнулся на приглашение экс-возлюбленной, которая решила, что пора им жить дружно хотя бы ради общих детей, и отметил день рождения сына Тимоши в старом семейном составе.

Сейчас многие поклонники звездной экс-пары замерли в ожидании разворота событий, мечтая об их воссоединении. Впрочем, немало фолловеров убеждены, что Павел Прилучный отлично смотрится и со своей новой пассией Мирославой Карпович.

Ну а Агата Муцениеце сейчас счастливо проводит время в детокс-санатории, где худеет под присмотром врачей и в компании подруги. Желая пообщаться со своими почитателями, актриса попыталась выйти в прямой эфир Instagram, но ресурс заблокировал ее аккаунт для прямых общений с публикой, сославшись на некие нарушения правил.

В итоге артистка предложила подписчиками поговорить в формате вопроса-ответа. Ну а рассказать об этих перипетиях экс-жена Прилучного решила в своем обычном домашнем виде — без прикрас.

Знаменитость в «очках учительницы», без макияжа и укладки, конечно, мало походила на всеми узнаваемую звезду кино и ТВ, но тем не менее выглядела довольно мило и свежо.

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