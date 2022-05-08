Женюсь! Дава собрался идти в ЗАГС с новой очаровательной возлюбленной

Бывший парень Ольги Бузовой, который создал когда-то на своем запястье тату в ее честь в виде знака «бесконечность», решил жениться. Свою очаровательную возлюбленную Дава собирается отвести в ЗАГС в ближайшее время.

«Хочу жениться в этом году, хочу детей», — сказал блогер на YouTube-шоу «Женский форум».

Правда имени своей невесты Давид Манукян упорно не раскрывает, а на вопросы о том не Мари Краймбрери ли это, отвечает уклончиво – не соглашаясь с этим, но и не отрицая.

Отметим, что его экс-любимая Ольга Бузова тоже не стоит на месте – в своей новой квартире она предусмотрела все для того, чтобы привести в нее мужа и воспитать ребенка. Даже ванну установила, чтобы купать малыша.

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