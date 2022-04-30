Тайная любовь: Дава признался, что закрутил новый роман

Давид Манукян, он же Дава, закрутил новый роман. После расставания с Ольгой Бузовой, которое произошло в январе прошлого года, блогер не говорил о личной жизни. Теперь же он признался, что сердце занято. Правда, имя избранницы отказался называть.

«Не хотел раскрывать имена, девушке это было бы неприятно. Зачем? Ты у меня вытягиваешь имена, я их скажу, потом кто-то другой будет говорить, что я хайпую. Мне это не интересно. Мне не нужен хайп. Когда люди перестанут говорить, я буду готов рассказать о своих отношениях», — сказал Манукян в эфире «Нового радио».

больше по теме К успеху за пять лет: как Давид Манукян раскрутился в Москве и едва не женился на Ольге Бузовой В это году блогеру исполнилось 29 лет.

Напомним, отношения Ольги Бузовой и Давы длились больше полутора лет. Блогер даже делал популярной блондинке предложение руки и сердца спустя три месяца после начала романа, но до ЗАГСа пара так и не дошла.

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