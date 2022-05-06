«Готова по всем фронтам»: Бузова обустроила квартиру, чтобы принять мужа и родить ребенка

Ольга Бузова уже три года занимается отделкой своего нового жилья за 120 миллионов рублей.

Ольга Бузова купила элитную квартиру за 120 миллионов рублей и с тех пор занимается ее обустройством. За это время она вложила примерно те же средства, что потратила на ее приобретение.

Тем не менее, артистка не жалеет ни о потраченных средствах, ни о времени. Звезда решила подойти к делу основательно, поскольку намерена привести в свое жилье мужа и родить здесь ребенка. Пока мужчина потенциальный, но Бузова убеждена, что он обязательно появится.

«Я готова к этому по всем фронтам. Я хочу не для галочки, я хочу сказку», — сказала ведущая в программе «Звездный обзор» канала «Жара TV».

Каждая мелочь в квартире Ольги Бузовой продумана с учетом будущих членов ее семьи. Например, знаменитость никогда не принимает ванну, но установила ее и сделала максимально комфортной, чтобы купать в нем будущего малыша.

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