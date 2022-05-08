«Блондинистый пупсенька!»: 48-летняя Миронова появилась с 2-летним сыном в зоопарке

48-летняя актриса Мария Миронова появилась в Московском зоопарке с 2-летним сыном Федором. Малыш с удовольствием наблюдал за жизнью животных, особенно восхитили его обезьяны своим смышленым поведением.

Ну а публика с восторгом изучала малыша, который окреп и стал прехорошеньким. В социальных сетях люди делятся впечатлениями о подросшем наследнике актрисы.

«Блондинистый пупсенька!», «Какой милый ребенок!», «Красивый мальчик растет!», «Похож на деда!», «Ну лапа же!» — восхищается народ.

Отметим, что папа Федора, муж Марии Мироновой, намного младше ее, и она не хочет ничего говорить о нем публике. Лишь однажды звезда сказала, что он работает в русско-японской компании.

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