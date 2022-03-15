«Сладчука моя!»: Миронова вывела на прогулку подросшего сына от молодого мужа

Мария Миронова считает, что ее младший наследник похож на своего знаменитого деда.

Мария Миронова сфотографировала своего младшего сына Федора во время прогулки во дворе. Малыш в теплом пуховике с капюшоном играл на аттракционе-машинке с очень сосредоточенным и деловым видом, которым растрогал свою мать.

«Сладчука моя!» — подписала кадр актриса, выложив его в Сеть.

Мария Миронова уверена, что малыш унаследовал внешность своего деда — знаменитого советского артиста Андрея Миронова. Звезда не скрывает, что не планировала рожать малыша в 45 лет, но, когда узнала, что чудо случиться, приняла его с благодарностью.

Папа Федора намного младше актрисы, и она не хочет ничего говорить о нем публике. Лишь однажды она сказала, что он работает в русско-японской компании.

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