«В темные времена хорошо видно светлых людей»: Мария Миронова озвучила важные вещи на фоне событий на Украине

Известная актриса Мария Миронова рассказала, что сейчас может и должен сделать каждый.

Звезда театра и кино Мария Миронова опубликовала в микроблоге пронзительный пост, в котором призвала всех быть добрее.

Сделала актриса это на фоне событий, происходящих сейчас на Украине. По словам Марии Мироновой, сейчас особенно важно делать добро и помогать друг другу.

«С Прощеным Воскресеньем! Говорят, в темные времена хорошо видно светлых людей. И, правда, чем больше сложностей – тем больше расцветают все добрые проявления и тем больше они значат для общества. Сейчас особенно важно оставаться на связи, заботиться о других, делиться теплом и любовью, поддерживать друг друга, помогать, обнимать, выручать», — написала Мария Миронова.

Напомним, с призывами к доброте и взаимопомощи к своей аудитории в эти дни обратились очень многие звезды.

Среди них балерина Анастасия Волочкова, Любовь Толкалина, Лера Кудрявцева, Стас Ярушин, Ирина Хакамада и многие другие.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.