«Всегда молодой, но неимоверно мудрый»: Мария Миронова почтила память знаменитого отца

Актриса Мария Миронова в Instagram почтила память своего знаменитого отца актера Андрея Миронова, которому исполнился бы 81 год.

«Абсолютно невозможно представить тебя в этом возрасте! Всегда молодой, но неимоверно мудрый. Фраза из мультфильма про Кота Леопольда, которого ты озвучивал: «Друзья, давайте жить дружно!» Это твоя суть». Мария Миронова

Как отметила Мария Миронова, ее младший сын каждый день просит включить ему этот мультфильм. Ведь не ссориться – крайне важно сейчас. По словам Марии Мироновой, ее отец имел огромный талант любить людей и принимать их во что бы то ни стало.

Напомним, что Андрей Миронов появился на свет в 1941 году. Он ушел из жизни в 1987 году. На тот момент ему было всего 46 лет.

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