«Прощай, Соня?»: Димаш Адилет переключился на другую участницу «Холостяка»

На ТНТ продолжается романтический проект «Холостяк», на котором девушки борются за сердца фермера Александра Гранкова и инвестора Димаша Адилета. Поклонники проекта считают, что Димашу симпатизирует Софья Солманидина. Адилет несколько раз приглашал ее на свидания и даже страстно поцеловался с девушкой.

Однако в девятом выпуске на встречу с красавчиком из Женевы пошла главная подружка и конкурентка Солманидиной — Софья Мацулева.

Свидание молодых людей прошло в романтической обстановке. В интимной и жаркой обстановке обычно сдержанный холостяк даже совершил внезапный поступок – он прыгнул в холодную воду прямо в одежде.

«Мне очень комфортно с Софьей, она мой человек — добрый позитивный», — признался Димаш.

Адилет постоянно обнимал девушку и выражал симпатию. Фанаты шоу, конечно, тут же подумали, что Димаш переключился на новую фаворитку. Софья, по их мнению, в ближайшее время может покинуть проект.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.