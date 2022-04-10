Звезда «Холостяка» Камилла Зиганшина: «Когда Александр стал раскрываться, я увидела не самые лучшие стороны его характера»

Камилла Зиганшина пришла в шоу «Холостяк» вместе с сестрой Кариной и смогла очаровать Димаша Адилета. Он подарил ей розу первого впечатления, а затем пригласил на свидание.

К сожалению, Камилла покинула проект в пятом выпуске. В интервью журналистам Teleprogramma.pro девушка рассказала, как они с сестрой делят мужчин, какие шутки могут поставить крест на отношениях, и кто из холостяков нравился ей больше.

— Вы пришли на проект вместе с сестрой. Между вами есть конкуренция в любовной сфере?

— Мы с Кариной, как две противоположности, абсолютно не похожи. Мы разные по характеру, темпераменту, вкусу на парней. Мне всегда нравились мускулистые, веселые блондины. Даже можно сказать «слащавые».

Карина – закрытая и серьезная. Ей нравятся более сдержанные и серьезные молодые люди. Поэтому я не могу сказать, что у нас есть конкуренция. Мужчинам, которые выбирают меня, не нравится Карина. И, наоборот, те, кому нравится моя сестра, не смотрят на меня как на девушку, потому что я – яркая, активная, общительная и пугаю парней, которым нравится Карина.

— Если ей понравится ваш мужчина, то уступите или нет?

— Ни в коем случае! Мы можем поделить какую-то вещь, но мужчина должен быть у каждой свой. Несмотря на то, что у нас с ней все общее, и мы все делим пополам, мужчин это не касается. Хотя у нас был один случай, когда моя сестра влюбилась в моего парня и из-за этого развалила наши отношения с ним.

— Наверное, вы не раз слышали намеки от ухажеров, узнавших что у вас есть сестра-двойняшка. Как на них реагируете?

— Нормальный и адекватный парень на этом внимание не заострит. Естественно, у многих парней, которые с нами общаются, присутствует фантазия о том, что было бы здорово провести время с сестрами-двойняшками. Но с такими парнями у нас никогда ничего серьезного не получалось, так как все портит их изначальный посыл.

Что серьезного можно получить от такого парня? Ничего, кроме развлечения. Мне это не интересно. Поэтому в компаниях мы можем пошутить на этот счет, но я тут же ставлю минус в свой блокнот такому шутнику.

— Присутствие на проекте близкого человека придает уверенности? Поднимает ваши шансы в глазах холостяков?

— Естественно. Всем участницам было страшновато изначально, так как никто никого не знал. Но нам с сестрой было легче, так как мы держались вдвоем, поддерживали друг друга, когда возникали неловкие моменты. Это придавало уверенности. Да и девчонки многие говорили, что нам нечего бояться, нас точно не выгонят после первой серии.

За нами интересно наблюдать, мы как единое целое выделяемся. Ведь мы первые двойняшки, которые участвуют в «Холостяке». Даже когда Саша открыл дверь при знакомстве, был явно удивлен. И уж точно нас запомнил! Разве можно нас не запомнить?

Поднимает ли это наши шансы в глазах холостяков? Сложно сказать. Но я бы на месте мужчины точно обратила внимание на двойняшек и запомнила бы их, нежели других девчонок.

— Как они отреагировали, узнав, что вы двойняшки?

— Холостяки отреагировали спокойно. Думаю, что у них как раз такой фантазии, связанной с двойняшками, не было.

— Кто ваш холостяк? Какие качества больше нравятся в Димаше и в Александре?

— У меня на проекте не было выбора. Я получила первую розу от Димаша, то есть он сам меня выбрал. Но первоначально мне понравился Александр – это абсолютно мой типаж. Естественно, первое впечатление от Александра осталось очень положительным, мне захотелось пообщаться с ним. Но затем, когда Александр стал раскрываться, я увидела не самые лучшие стороны его характера.

Возможно, он нервничал и переживал, когда увидел сразу столько красоток. Но на мой интерес к нему это повлияло, я свое мнение о нем изменила. А что касается Димаша, то мне очень импонирует то, что мужчина выделяет меня из всех. Мне нравится его манера общения, уважение к девушкам, внимание, которое он оказывает. И, естественно, если выбирать между Димашем и Сашей, то в выигрышной позиции окажется Димаш.

Смотрите шоу «Холостяк» по субботам в 23:00 на ТНТ.

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