«Тактильность – моя личная особенность»: Александр Гранков оправдался за свое поведение на «Холостяке»

Зрители шоу «Холостяк» обвинили Александра Гранкова в нечестном отношении к участницам проекта. Поскольку бизнесмен проявляет внимание сразу к нескольким девушкам.

Сам же главный герой шоу объясняет многочисленные поцелуи и касания особенностью своего характера. Для Гранкова важно тактильно общаться с человеком. Так он выражает поддержку и лучше узнает для себя новых людей.

«Тактильность – моя личная особенность. У нас мало времени, чтобы пообщаться. Но на самом деле все было не совсем так, как показывали на экранах. Между нашими свиданиями проходило больше времени, поэтому я мог отдохнуть и переключиться на другого человека, переосмыслить. Иногда мои объятия были просто в знак выражения поддержки, например», –признался один из героев шоу «Холостяк» в интервью для Rutube.

А вот зрители «Холостяка» уверены, что Гранков просто не может определиться и флиртует со всеми.

Напомним, ранее бывшая участница «Холостяка» рассказала, что на самом деле происходит на шоу.

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