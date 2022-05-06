«На душе – большая трагедия»: Розенбаум честно рассказал о том, что думает о ситуации в мире

Александр Розенбаум объяснил на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», почему не стал отменять своих концертов в нынешнее время. Народный артист сказал, что в сегодняшней ситуации «люди должны делать свое дело».

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«Эти разговоры резкие – они возможны, у каждого свои отношения ко всему. Но, мне кажется, сегодня надо опираться на любовь и красоту человеческой души. Этого крайне не хватало долгие годы и сегодня особенно. <…> Людям сегодня нужно не развлекалово. Я считаю, что людям нужен разговор, честный разговор», — сказал Розенбаум.

Именно с этой миссией музыкант и решил выступать перед публикой. По его словам, сейчас очень много лжи и недоговоренностей.

«У меня на душе сейчас — большая трагедия. Я — человек Советского Союза, и Украина для меня — часть Родины», — признался Розенбаум.

У музыканта вся отцовская генеалогия — именно с Украины. Все свое детство он провел здесь. В то же время Россия является домом для музыканта. «То, что происходит сейчас, — это колоссальнейшая человеческая трагедия. Я понимаю причины, я все наблюдаю с Беловежской пущи, я не маленький мальчик, все вижу. И тем не менее для меня любая украинская женщина с двумя-тремя детьми, сидящая в подвале — это моя сестра или дочь с моими внуками, это для меня не чужие люди», — сказал артист.

В то же время Александр Розенбаум подчеркнул, что его генетическая память ненавидит фашизм (он стопроцентный еврей). Артист сказал, что победа будет «за правдой», а у России есть своя задача — бороться со злом. «Я на своем корабле и его не бросаю», — заметил музыкант. Он заявил, что видел, как разворачивались события на Донбассе. Но допускает, что кто-то, включая «сбежавших» артистов, не замечал этих вещей.

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