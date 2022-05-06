«Звезд нет! Одни звездуны!»: Розенбаум жестко прошелся по российскому шоу-бизнесу

Александр Розенбаум сказал, что не собирается «участвовать в этом цирке».

Александр Розенбаум на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» сказал, что всегда старался разговаривать в своем творчестве со зрителями на их языке, не быть выше людей, не считать людей толпой.

«Я никогда не дарил свое искусство людям. Не надо ничего никому дарить! Люди деньги платят за билет, отдавать надо себя по мере сил и возможностей!» — сказал Розенбаум.

Артист назвал цирком происходящую сегодня в шоу-бизнесе «игру в звезд и папарацци».

«Как сказал мой друг Вахтанг Кикабидзе: «У нас в стране звезд нет! Одни звездуны и звездуньи! <…> У нас чувак на паре конкурсов что-то там спел, что-то там сказал, сел в кресло — уже торчит звезда. Все гении! Но как что-нибудь ляпнет, какую-нибудь ерунду… Это же цирк! И в этом цирке мы живем! Я в этом цирке не участвую и участвовать не собираюсь! Я не знаю, что такое шоу-бизнес, я работаю. Когда я вышел на сцену — я работяга», — сказал Александр Розенбаум.

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