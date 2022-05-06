«Они запрограммировали Россию на борьбу со злом»: Розенбаум – о пути страны и ее будущем

Народный артист Александр Розенбаум на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» сказал, что у России есть свой особый путь. Это «путь к добру и через добро».

«Может, оно не всегда видно, может, оно иногда кажется жестоким, каким-то неправильным. Но все равно этот друг из созвездия Ориона, который нами командует, там целый отдел сидит, с нами работает, вот они запрограммировали Россию на борьбу со злом.

Я в этом убежден, как бы это сейчас ни звучало для многих нелестно и неправильно. Через муки, всякие ужасные вещи, но все равно мы идем к светлому», — сказал Розенбаум.

Артист сказал, что ему хочется, чтобы его страна «эту правду несла», как это делала многие-многие годы. А «победа будет за правдой», полагает Александр Розенбаум.

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