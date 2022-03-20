«Определиться? Я давно определен»: Розенбаум написал пронзительное стихотворение о России

Певец Александр Розенбаум написал красивое и пронзительное стихотворение о России. В нем он четко обозначил свою позицию – не покидать родную страну.
«Определиться? Я давно определен. Я дома, я в России. В Ленинграде. Мне про обстрелы пишут с двух сторон. Прошу, не лезьте в душу. Бога ради».
Как отметил Александр Розенбаум, Украина вовсе не чужая для него страна. Его прадед, которого убили фашисты, похоронен именно на Украине. Отец Александра Розенбаума родом из Черниговской области, сообщает 5-tv.ru.
Напомним, что Александр Розенбаум еще в 2015 году был объявлен на Украине персоной нон-грата. Ему был запрещен въезд в страну.
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