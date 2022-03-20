«Определиться? Я давно определен»: Розенбаум написал пронзительное стихотворение о России

Как отметил поэт и музыкант, он находится в родном городе.

Певец Александр Розенбаум написал красивое и пронзительное стихотворение о России. В нем он четко обозначил свою позицию – не покидать родную страну.

«Определиться? Я давно определен. Я дома, я в России. В Ленинграде. Мне про обстрелы пишут с двух сторон. Прошу, не лезьте в душу. Бога ради». Александр Розенбаум

Как отметил Александр Розенбаум, Украина вовсе не чужая для него страна. Его прадед, которого убили фашисты, похоронен именно на Украине. Отец Александра Розенбаума родом из Черниговской области, сообщает 5-tv.ru.

Напомним, что Александр Розенбаум еще в 2015 году был объявлен на Украине персоной нон-грата. Ему был запрещен въезд в страну.

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