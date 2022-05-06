Группа «Би-2» после скандальной выходки в Омске отменила концерт в Пензе

Рок-коллектив не вышел в Сибири на сцену из-за плаката с буквой Z.

После скандального демарша рок-коллектива «Би-2» в Омске музыканты отменили свой концерт и в Пензе.

Напомним, артисты отказались выходить к зрителям буквально за 15 минут до начала представления из-за плаката с символикой в виде буквы Z и российского трикололора, попросив закрыть их черной тканью.

Администрация СК «Красная звезда» отказалась это делать, и музыканты «Би-2» приняли решение не выступать вообще.

Теперь людям, купившим билеты на их шоу в Пензе, пришли сообщения на почту, что и здесь концерт скандального коллектива срывается.

Причину отмены выступления 23 мая они не сообщили. На официальном сайте группы «Би-2» из графика гастролей Пензу убрали, продажа билетов прекратилась.

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