Группа «Би-2» после скандальной выходки в Омске отменила концерт в Пензе

После скандального демарша рок-коллектива «Би-2» в Омске музыканты отменили свой концерт и в Пензе.
Напомним, артисты отказались выходить к зрителям буквально за 15 минут до начала представления из-за плаката с символикой в виде буквы Z и российского трикололора, попросив закрыть их черной тканью.
Администрация СК «Красная звезда» отказалась это делать, и музыканты «Би-2» приняли решение не выступать вообще.
Теперь людям, купившим билеты на их шоу в Пензе, пришли сообщения на почту, что и здесь концерт скандального коллектива срывается.
Причину отмены выступления 23 мая они не сообщили. На официальном сайте группы «Би-2» из графика гастролей Пензу убрали, продажа билетов прекратилась.
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