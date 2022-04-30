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«Без попыток усидеть на двух стульях»: лидер «Агаты Кристи» считает, что «Би-2» придется за все ответить

Накануне рок-группа сорвала концерт в Омске из-за буквы Z на баннере.

«Без попыток усидеть на двух стульях»: лидер «Агаты Кристи» считает, что «Би-2» придется за все ответить
"Би-2". Фото: Global Look Press

«Би-2» попали в скандал. Накануне музыканты должны были дать концерт в Омске. Но причиной его срыва стал баннер с буквой Z, который висел на сцене. Представители площадки отказались пойти на условие техников группы, которые хотели закрыть надпись «Za президента» и российский триколор черной тканью. После чего «Би-2» ушли со сцены буквально за 15 минут до начала выступления.

Би-2
«Би-2». Фото: Global Look Press

Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов считает,  что музыкантам надо четко обозначить свою позицию. Хотя, по словам музыканта, она и так уже ясна.

Вадим Самойлов
Вадим Самойлов. Фото: Global Look Press

«Я бы хотел, чтобы ситуация разрешилась таким образом, чтобы группа официально заявила, что произошло. Без увиливаний, без вот этих попыток усидеть на двух стульях. Это самое важное для меня, потому что, если они занимают одну позицию — это как бы их позиция. Но тогда озвучьте ее нормально, не виляйте хвостом», — цитирует Самойлова «Пятый канал».

Напомним, ранее стало известно, что у Левы и Шуры и «Би-2» нет российских паспортов. Оба – граждане Израиля, а у Шуры есть еще и паспорт Австралии.

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