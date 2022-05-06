Анжелику Варум потеряли поклонники, певица перестала появляться в свете

Артистка и раньше не очень была активна в общении с публикой.

Анжелика Варум и Леонид Агутин переживают не самые простые времена. В Самаре отменили их концерт с загадочной формулировкой: «По многочисленным просьбам жителей Самары».

Правда, ожидается, что он все-таки состоится в конце октября. Некоторые считают, что произошло это из-за высказываний певца по поводу Украины.

Анжелика Варум после этого пропала из социальных сетей и с телевидения, не видно ее и в свете. Что это значит, артистка не поясняет.

Между тем ее муж Леонид Агутин не прекратил концертную деятельность и гастролирует по России. Кроме того, выпустил новый трек «ДНК» с музыкантом Владимиром Пресняковым.

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