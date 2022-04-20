«Американская дочь» Варум сорвала овации во Флориде и возвращаться в Россию не собирается

Елизавета Варум-Агутина пытается построить карьеру музыканта, как и ее родители.

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета уже много лет живет в Америке. Без помощи своих знаменитых родителей наследница артистов пытается сама построить карьеру музыканта. И, похоже, ей это удается.

Она выступает в составе рок-группы Bruvvy, которая, конечно же, исполняет песни на английском. На днях она похвасталась в соцсетях своим успехом — ей удалось с овациями выступить на одной сцене с группой Bon Jovi во Флориде.

«Похоже, что мне все-таки был не нужен колледж!» — написала Елизавета в соцсетях после концерта.

Отметим, что взор Елизаветы Варум-Агутиной полностью устремлен на Запад, в России она практически не бывает, все ее окружение англоговорящее. И даже бойфренд артистки американец — лидер коллектива Palomino Blond Кайл Финк.

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