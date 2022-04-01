«Старикам еду разводит — так и зарабатывает!»: что слышно об американской дочке Агутина и Варум в Майами

Дочка Леонида Агутина и Анжелики Варум с самого детства живет в Штатах. 22-летняя Елизавета-Мария обосновалась в Майами. Звездные родители девочки объясняли отъезд дочери за океан тем, что у нее слабенькое здоровье. И суровый климат с морозными зимами Лизе бы точно не подошел.

Несмотря на то, что воспитание внучки взяли на себя родители Анжелики Варум, сама Елизавета пошла по стопам мамы и отца. Она увлекается музыкой. Дочка Леонида Агутина пишет песни и выступает в составе группы Bruvvy band. Елизавета даже псевдоним себе придумала, более благозвучный для американской публики — Лиз Холлоуэй. Правда, концертов у молодого коллектива не так много. Вместе со своей группой дочка Анжелики Варум чаще всего выступает в барах за скромный гонорар. Поэтому Лиза не гнушается социально полезной подработкой: то домработницей побыла, то курьером.

«Пошла работать в семью, готовила им завтраки и обеды. Потом ей это надоело. И сейчас она старикам развозит еду — так и зарабатывает между концертами», — говорила Варум.

Еще в прошлом году Елизавета получила американское гражданство. И судя по всему, чувствует себя вполне комфортно, живя за океаном, где прошло ее детство.

«Доченька моя младшенькая! Наша с мамой удача, гордость, счастье и беззаветная любовь! Удачи тебе во всем! Ты имеешь полное право на то, чтобы мир был благосклонен к тебе! Желаю тебе большого успеха всем своим сердцем. Чувствую тебя, как отец, ощущаю твои помыслы, идеи и стремления, и одобряю их. Верю в свет души твоей и понимаю, что свой маршрут на запутанной карте этой жизни проложить можешь только ты сама. А мы всегда рядом», — писал Агутин о своей американской дочке.

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