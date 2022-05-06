«Переплюнул всех сестер!»: Лепс показал нереально красивого сына с огромными глазами

Григорий Лепс гордо носит статус многодетного папы. За два брака у артиста появилось четверо детей — три дочери и единственный сын Иван.

6 мая он отметил свое 12-летие, а его знаменитый отец поспешил поздравить ребенка с днем рождения. Григорий Лепс написал коротко — вполне по-мужски: «С днем рождения, сын!» И опубликовал фото подросшего наследника, которое немало впечатлило его подписчиков.

Очаровательный мальчик поразил публику огромными, очень выразительными глазами.

«Нереально красивый ребенок!», «В красоте переплюнул всех сестер», «Ох, держитесь, девки! Такой жених растет!», «Вот это глаза! Два океана!» — восхитились люди.

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