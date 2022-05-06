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«Переплюнул всех сестер!»: Лепс показал нереально красивого сына с огромными глазами

Ивану исполнилось 12 лет.

«Переплюнул всех сестер!»: Лепс показал нереально красивого сына с огромными глазами
Григорий Лепс. Фото: Global Look Press

Григорий Лепс гордо носит статус многодетного папы. За два брака у артиста появилось четверо детей — три дочери и единственный сын Иван.

6 мая он отметил свое 12-летие, а его знаменитый отец поспешил поздравить ребенка с днем рождения. Григорий Лепс написал коротко — вполне по-мужски: «С днем рождения, сын!» И опубликовал фото подросшего наследника, которое немало впечатлило его подписчиков.

Очаровательный мальчик поразил публику огромными, очень выразительными глазами.

Сын Григория Лепса. Фото: t.me/gvleps_official

«Нереально красивый ребенок!», «В красоте переплюнул всех сестер», «Ох, держитесь, девки! Такой жених растет!», «Вот это глаза! Два океана!» — восхитились люди.

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