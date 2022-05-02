Григорий Лепс об отношениях с бывшей женой после развода: «Мы не ссорились»

Григорий Лепс уже несколько месяцев холост. Он развелся с женой Анной спустя 20 лет брака, за это время они трижды стали родителями. Анна Шаплыкова подарила Григорию Лепсу дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана.

После развода, как выяснилось, Лепс сохранил отношения с бывшей женой. Об этом он рассказал на телевидении, в программе «Светская хроника».

«Я сам о себе забочусь и супруга не перестает. Нет, мы не помирились, но мы и не ссорились. Развод не повод для ссоры, у нас великолепные отношения и с Анной, и с детьми», — признался Лепс «Пятому каналу».

Кстати, совсем недавно они вместе появились на свадьбе старшей дочки Лепса от первого брака, 37-летней Инги.

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