«Взять на себя смелость»: названа причина развода Григория Лепса

Певец Григорий Лепс несколько месяцев назад развелся с женой Анной Шаплыковой. Они были вместе два десятка лет, у них трое детей, но это не стало аргументов в пользу спасения семьи.

Звездный блогер Елена Миро выяснила, что на самом деле, по ее мнению, стало причиной развода одного из самых востребованных исполнителей в России. Она написала об этом в своем микроблоге. Журналистка убеждена, что когда нет в браке ссор или измен, и вдруг случается развод, это значит, что кто-то один не договаривал другому.

«Вот это молчание — тихое, интеллигентное молчание — оно и разрушило брак. За таким молчанием всегда стоит страх. Страх нарушить привычный уклад, выступить в новой для себя роли, взять на себя смелость посмотреть правде в глаза и заявить о своих потребностях. Страх разрушает все», — убеждена блогер.

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