Просил ли Цискаридзе благословения у Галкина? Садальский — о переменах в шоу «Сегодня вечером»

Актер театра и кино порассуждал о том, что артист балета займет место мужа Примадонны. И по-человечески он должен был поговорить с шоуменом.

Максим Галкин второй месяц живет с семьей в Израиле. При этом возвращаться в подмосковный замок в деревню Грязь именитая чета не спешит. Так, в июне у шоумена запланирован гастрольный тур от Тель-Авива до Иерусалима. Муж Аллы Пугачевой воодушевлен как никогда: все билеты даже на дополнительные концерты израильтяне раскупили как пирожки в базарный день.

Кстати, не так давно Максим Галкин жаловался на то, что лишился рекламных контрактов. Похоже шоумен нашел за границей альтернативный источник дохода. Ведь юмористу приходится содержать замок в Грязи пусть он и пустует, пока хозяева в отъезде.

А тем временем новый выпуск программы «Сегодня вечером» на Первом канале будет вести Николай Цискаридзе. Пока не известно, как сам Максим отнесся к таким метаморфозам. Зато свое мнение на этот счет высказал актер театра и кино Стас Садальский. Он поинтересовался: попросил ли звезда балета благословения у Галкина, заняв его место в популярном шоу.

Так, к примеру, Стас подметил, что если актеры заменяли друг друга, претендуя на один и тот же персонаж, в старые добрые времена существовал кодекс чести. Обычно заменяющий звонил отстраненному и спрашивал разрешения на получение заветной роли. И это, как говорит Садальский, было по-человечески.

«Как вы думаете, Николай Максимыч спросил у Максима благословения заменить его в «Сегодня вечером»?» — поинтересовался 70-летний Садальский в личном микроблоге.

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