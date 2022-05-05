Счета за отопление, уборка бассейна, зарплата охране: Галкин с Аллой тратят около миллиона рублей на содержание замка

Добавьте сюда зарплату садовника, мелкие траты на ремонт, счета за электричество и налог на землю.

В подмосковной деревне Грязь у шоумена Максима Галкина остался шикарный замок в готическом стиле с гектаром земли. Сам юморист вместе с Примадонной и двойняшками Гарри и Лизой уехал в Израиль. Шоумен собирается дать гастрольный тур от Тель-Авива до Иерусалима. Так что возвращаться в подмосковную глушь муж Аллы Пугачевой не спешит.

Однако платить за коммуналку и выплачивать зарплату персоналу шоумену Максиму Галкину все-таки приходится. И это при том, что он уже второй месяц живет за границей. Примерные затраты именитой четы на особняк помогли рассчитать специалисты по недвижимости.

Как подметил эксперт в области элитной недвижимости, владелец компании «Экоофис» Андрей Ковалев, первая и самая важная статья расходов — налог на землю и на кадастр здания. Только за это муж Примадонны платит около 300 тысяч рублей в год.

Второе — это затраты на отопление, электричество, на системы безопасности. Такой особняк съедает примерно 60 тысяч рублей в месяц за электричество и столько же за газ, правда, в зимний период.

Сюда также стоит добавить затраты на уборку бассейна и на ремонтные работы. Также стоит учесть круглосуточную охрану — как минимум четыре человека. Им тоже нужно платить зарплату, примерно еще 400 тысяч рублей ежемесячно.

«Плюс затраты на садовника, надо ведь траву косить, за деревьями ухаживать, убирать территорию — еще 80 тысяч рублей в месяц. Даже сейчас, когда замок пустует, его содержание обходится Галкину в солидную сумму — чуть меньше миллиона рублей», — приводит «Комсомольская правда» слова эксперта в области элитной недвижимости.

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