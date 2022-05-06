В стиле спорт-шик: постройневшая Нюша в куртке из денима и лимонных брюках предстала в Тель-Авиве

Певица раскрыла причину своей поездки в Израиль. Она встретилась с аргентинским актером.

Нюша является одной из самых популярных исполнительниц в России. Она не скрывает, что в юном возрасте уже активно гастролировала. Ей не хватало времени на отдых и веселье. Но не так давно ее жизнь изменилась.

Артистка стала сама себя продюсировать, отказавшись от услуг своего она. Певица вышла замуж за Игоря Сивова и родила двоих детей. Недавно они переехали в Дубай.

больше по теме Нюша и Сивов посетили храм в Иерусалиме вместе с маленьким сыном Певица проводит отпуск в Израиле. Муж звезды поделился уникальными кадрами.

Примечательно, что пока Нюша находится в декретном отпуске. Она заботится о дочке Серафиме-Симбе и маленьком сыне, которому пока нет и года. Артистка последние два месяца делилась кадрами из ОАЭ, но внезапно улетела в Израиль.

Супруги посетили Иерусалим, где даже были в храме. Детей они берут с собой в любые путешествия. А вот 5 мая певица поделилась кадрами с прогулки.

Она покрасовалась в пустынной местности в спортивных брюках лимонного цвета и актуальной куртке из денима. Лук дополнили кроссовки. Наряд скрыл ее изъяны фигуры. Она выглядела счастливой.

А позже Нюша предстала в такой же куртке, но уже с джинсами «бойфренда». Она встретилась с аргентинским актером Бернардом Хиллером. Оказалось, что ради его уроков актерского мастерства и бизнеса певица и прилетела в Тель-Авив. Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие осыпали ее комплиментами и отметили, что она постройнела.

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