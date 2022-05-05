Нюша и Сивов посетили храм в Иерусалиме вместе с маленьким сыном

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, уже много лет выступает на сцене. Она несколько лет назад стала реже давать концерты. Певица теперь больше времени уделяет семье. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым.

Они воспитывают дочку Серафиму-Симбу. В прошлом году у них произошло незапланированное пополнение в семье. Звезда родила сына, но до сих пор его имя хранится в тайне.

В феврале Нюша уехала в Дубай, где и родила малыша. Она решила переехать жить туда, чтобы Сивову было удобнее работать. На на днях супруги устроили себе новое путешествие.

Они прилетели в Израиль вслед за Аллой Пугачевой. 5 мая пара показала, как провела время в Иерусалиме. Они посетили местные достопримечательности. Муж артистки запечатлелся с маленьким сыном, который сидел в специальной сумке-кенгуру, у Стены плача.

Примечательно, что также супруги посетили храм. Нюша поставила свечку. Они признались, что получили много новых впечатлений.

«Тут открываешь в себе новые грани, ощущение мира, жизни, истории», — признался Игорь.

Поклонники восхитились кадрами. Многие были удивлены, что они решили посетить такие места. «Как вашему сыну повезло», «Ого, куда вы добрались», «Знакомых не встретили?», «Малышу нравится так гулять?», «Нюша теперь по святым местам ездит. Тоже переедете?» — стали писать подписчики.

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