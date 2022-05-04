«Мечтал с 16 лет»: Нюша подловила Сивова, который закружил в танце крохотного сына

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит удивлять публику. Ее клипы всегда яркие, а песни зажигательные. Но в последние годы певица стала более домашней.

Она счастлива в браке с Игорем Сивовым. У них подрастает дочка Серафима-Симба. А в прошлом году у пары родился сын. Для звезды это второй ребенок, а вот для ее мужа четвертый.

Уже несколько месяцев Нюша отсутствует в Москве. Она решила отправиться в Дубай, где разместилась в больших апартаментах с семьей. Певица хвасталась тем, как проводит время с детьми. А вот 4 мая супруги поделились нежным видео. Она подловила мужа, который кружился по комнате в танце с сыном на руках. Малыш был в принтованном комбинезоне.

«Я мечтал о сыне с 16 лет, уже в те годы представлял, как ношу его на руках, гуляю с коляской, меняю памперсы. Наверное, я создал этим нужные нейронные связи. Поэтому даже со своим первенцем Матвеем чувствовал себя сразу уверенно. Так чувствую себя, кстати, не только со своими детьми, но и с чужими. Был один случай в самолете. У женщины очень долго плакал ребенок. Ему было пару месяцев. Я подошел, спросил, конечно, разрешения помочь с малышом. У меня получилось успокоить его за минут 20. Ребенок уснул на моих руках и после проспал у них весь полет», — поделился Сивов.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Ну что за идиллия», «Какой счастливый малыш», «Очень трогательно», «Всем бы таких пап», — прокомментировали пост подписчики.

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