«Меня сплетни не трогают»: Фриске ответила на слухи, что из роддома ее встречал подставной актер

По словам Натальи, она старается не замечать подобные новости о себе.

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья в беседе с Teleprogramma.pro отреагировала на слухи, что из роддома ее встречал не отец ее ребенка парикмахер Александр Титов, а некий подставной актер.

«Меня такие сплетни никак не трогают. Я не собираюсь отвечать на такие слухи. Зачем мне отвечать?» Наталья Фриске

Как отметила Наталья Фриске, она старается не замечать подобные новости в СМИ. «Они меня абсолютно не обижают», — заявила младшая дочь Владимира Фриске.

Ранее роженицы распространили слухи, что Наталью Фриске встречал из роддома некий актер. Его якобы за деньги приглашают молодые одинокие мамы, чтобы показать семейную идиллию.

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