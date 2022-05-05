«Это такой сладкий ребеночек!»: Топурия и Серябкина решили познакомить своих сыновей

Певица побывала в гостях у коллеги и познакомилась с маленьким Лукой.

Кети Топурия является солисткой группы «А’Студио». Она уже много лет выступает на сцене. Одно время певица скрывала личную жизнь. После развода со Львом Гейхманом она закрутила роман с Гуфом.

Но их отношения в итоге не прошли испытания на прочность. Рэпер ей изменил с поклонницей. Но вскоре артистка встретила дипломата Льва Деньгова. Они сыграли свадьбу, а в прошлом году у пары родился сын Адам.

Теперь Топурия воспитывает не только дочку Оливию. Она часто путешествует с наследниками. Недавно певица вернулась из Грузии, где гостила у родни. 5 мая она наведалась в гости к Ольге Серябкиной. Они дружат много лет.

Примечательно, что Ольга тоже не так давно вышла замуж за Георгия Начкебию и родила сына, которого назвала Лукой. Она познакомила подругу с малышом.

«Я только что наконец-то увидела малыша. Это такой сладкий ребеночек! Он вечно улыбается, есть в кого! Похож на папу и на Олю тоже. Но мне кажется, хоть все и говорят что там присутствует только Гоша, но это не так! Ты там присутствуешь и даже в глазах», — поделилась Кети. «Кстати, у нас цифры очень интересные! У Адама 21.01.21, а у Луки…» — заметила она. «20.11.21 Нолик в другом места, а так одни и те же цифры! Классно! Мы сейчас планируем, когда можно будет их познакомить», — сказала Серябкина.

«Уже можно, но пока рано! Зимой», — посчитала Топурия. «Чтобы Адам Луке не показал кузькину мать», — шутливо заявила Ольга. «Ну мы познакомим! Надеюсь, что они будут дружить», — заключила солистка «А’Студио».

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!