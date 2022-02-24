«Все рейсы отменены»: Серябкина не смогла вылететь домой к маленькому сыну из Крыма

Певица дала концерт в отеле «Мрия». А вот утром улететь из Симферополя оказалось невозможным из-за ситуации с Украиной.

Ольга Серябкина многим знакома по группе Serebro. Но она покинула коллектив и выступает под псевдонимом Молли. В прошлом году артистка впервые стала мамой. Теперь у нее подрастает трехмесячный сын Лука. Малыша она растит с мужем Георгием Начкебией. Не так давно певица возобновила концерты. Она оказалась в Крыму накануне и дала концерт в отеле «Мрия».

А утром 24 февраля Россия начала специальную операцию в Донбассе. Многие артисты стали высказывать мнение о случившемся. А вскоре некоторые рейсы были отменены. Не смогла вернуться домой утром и Серябкина.

Она сообщила о случившемся, когда узнала, что аэропорт Симферополя закрыт. Певица попыталась сохранить спокойствие, хоть дома ее и ждет ребенок. Звезда решила добираться до Москвы на автомобиле.

«Ну что, я еду домой на машине из Крыма. Вчера у меня был концерт в «Мрии». Сегодня утром проснулись. Все рейсы отменены. Очень грустно, что сейчас такая ситуация. Хочется, чтобы все жили в мири и согласии, чтобы не было никаких сложностей, которые сейчас происходят. Я еду домой. Конечно, пусть длинный и сложный. Ну что поделать», — высказалась Ольга.

Из-за обострения ситуации на Украине на юге России приостановлена работа 11 аэропортов. Ограничения будут действовать до 2 марта, сообщает РИА Новости.

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