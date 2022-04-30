«Мое счастье»: Кети Топурия запечатлела годовалого сына и подросшую дочку на пляже за играми

Кети Топурия является известной певицей. Она уже больше 15 лет строит карьеру и является солисткой группы «А’Студио». Артистка славится своим чувством стиля. Когда она смогла постройнеть, то сменила гардероб.

На сцене ее модно увидеть в вечерних платьях, а в обычной жизни зачастую носит джинсы и свитеры оверсайз. Не так давно звезда с семьей провела время в Дубае, а потом в родной Грузии.

Ранее Кети делилась кадрами с домашнего застолья. Она показала свою моложавую маму. А вот накануне майских праздников певица опубликовала фотос детьми. Она засняла дочку Оливию от первого брака в платье в цветочек на пляже.

С ней играл годовалый сын артистки Адам, которого она родила от Льва Деньгова, с которым уже несколько лет счастлива в браке. Малыши прекрасно ладят между собой.

«Мое счастье», — написала Топурия.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что у певицы очень красивые дети. «Как это мило», «Все кудрявые», «Какие ангелы у вас растут», «Красивые малые», «Кети, вы чудесная мама», «Оливия теперь старшая сестра, всему учит», «Это безумно трогательно», «Какая вы счастливая», «Дети у вас прекрасные», «Да, в одном кадре столько счастья», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!