Малыши в одинаковых костюмах: Подольская вместе с сыновьями Преснякова прилетела в Турцию

Певица отправилась на майские праздники в Белек. Она призналась, что соскучилась по морю.

Наталья Подольская является известной певицей. Она много лет выступает на сцене и успела выпустить ряд хитов. Более того, рядом с ней всегда находится любимый человек — Владимир Пресняков.

Пара в скором времени отметит 12-летие со дня свадьбы. У них подрастают сыновья: шестилетний Артемий и годовалый Иван. Супруги стараются во всем поддерживать друг друга. Они часто вместе выступают, гуляют с детьми и принимают дома гостей.

После финала шоу «Маска», в котором Наталья приняла участие в качестве гостя, артистка решила устроить себе отпуск. Она отправилась в Турцию. В соцсети певица поделилась кадрами, на которых с сыновьями ждет багаж в аэропорту. Она облачила мальчиков в одинаковые костюмы. Иван с интересом за всем наблюдал. Но для него это уже не первая поездка на курорт.

А вскоре Подольская заселилась в гостиницу в Белеке. Она предстала в спортивном костюме и пуховой жилетке белого цвета. Певица привела младшего сына в комнату, но он не хотел сидеть на одном месте. С ней отправились на курорт родственники. А вот Пресняков н попал в кадр. Возможно, что он снимал свою жену на камеру.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие остались в восторге от нарядов малышей. А вот Наталья их удивила своим теплый луком. «Ну что за семья», «У вас чудесные сыновья», «Детки такие милые», «Наталья, это уже третий отпуск в этом году?», «Вы точно не можете жить без моря», «Ну понеслась, теперь все уедут», — стали писать подписчики.

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