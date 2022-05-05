«Нам уже звонит мальчик. Растет сердцеедка»: Ляйсан Утяшева показала лицо подросшей дочки

Супруги отметили день рождения наследницы. В честь этого события они поделились редкими фото.

Ляйсан Утяшева является бывшей художественной гимнасткой. Она успела завоевать множество наград, но потом из-за травм завершила карьеру. Спортсменка стала вести шоу «Танцы», а в прошлом году ей также поручили вести «Новые танцы».

Она за последние годы успела похудеть и сменить имидж. А муж Павел Воля не перестает признаваться ей в любви. Скоро они отметят 10-ю годовщину со дня свадьбы.

У супругов растут дети: сын Роберт и дочка София. Пара часто берет их с собой поездки, показывая самые отдаленные места и необычные места. А 5 мая в их семье настал праздник. Дочка Утяшевой и Воли отметила день рождения.

Папа поздравил ее, написав стихотворение. Не менее трогательно поздравила мама. Она рассказала интересные факты о ней и опубликовала редкие фото. Ляйсан не стала скрывать лицо именинницы.

«Родилась за 15 минут (она и сейчас всегда очень быстрая); Дата и время рождения — 5.05 в 5:55 (спасибо, что не 5 кг); Первое слово — «мама», второе — «дай». Вот и получилось «мама, дай!» (вот я и даю всю жизнь и хочу отдавать, пока смогу); Принципиально не хочет идти на художественную гимнастику; Обожает теннис; Полюбила чтение; Собирает покемонов; Был период «Хочу все розовое», а теперь — «Не хочу все розовое» (девочки, такие девочки); И да, нам уже звонит мальчик. Растет сердцеедка — это факт; Обожает петь в душе… очень громко; Что я еще могу сказать, как влюбленная мама…! Мы с папой очень тебя любим! С днем рождения, дочка! С днем рождения, любимая! Будь здорова и счастлива, а мы рядом», — Рассказала Ляйсан.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие поразились тому, как выросла девочка и отметили, что она унаследовала лучшее от родителей. Супруги устроили для нее праздник.

«Она такая красивая», «Маленькая была в папу, а теперь больше в маму», «Чудесные дети у вас», «До чего хорошенькая», «Ну прелесть просто», «Очень милая», «Этот ребенок такой светлый», «Забавно, что по вашим стопам она идти не хочет», — прокомментировали пост подписчики.

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