Весеннее настроение: Ляйсан Утяшева в модном тренче макси и с полотенцем на голове вышла гулять с собакой

Ляйсан Утяшева уже много лет работает телеведущей. Она покинула спорт, хотя преуспела в художественной гимнастике. Теперь ее знают как ведущую шоу «Новые танцы» на ТНТ. Она счастлива в браке с Павлом Волей.

Супруги во всем друг друга поддерживают. Примечательно, что у них растут дети: Роберт и София. Однако Утяшева успевает не только заниматься домашними делами, но и путешествовать.

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За последние несколько лет телеведущая постройнела и сменила имидж. Она также стала чаще облачаться в брендовые наряды. Примечательно, что Ляйсан не раз демонстрировала стильные образы.

9 апреля она оказалась в Нижнем Новгороде. Жена Воли решила выйти на прогулку с собакой. Она облачилась в модный тренч макси песочного цвета. при этом Утяшева не досушила волосы, поэтому была в полотенце.

«Mood of the day: я в Нижнем Новгороде», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что даже в таком виде легко бы ее узнали. «Какая вы стильная», «А почему с полотенцем?», «Вашему позитиву можно позавидовать», «Выглядите бесподобно», «Мне нравится ваш тренч», «Какая хорошенькая», «Ох, вы с собачкой в одном цвете», «Шикарный лук», «С приездом, девушка-весна», — прокомментировали пост подписчики.

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