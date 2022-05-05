Роберт ростом с папу, а София – мамина копия: Утяшева и Воля запечатлелись с подросшими детьми

Ляйсан Утяшева является известной гимнасткой. Она уже давно завершила карьеру и стала телеведущей. Много лет Ляйсан ведет шоу «Танцы» и «Новые танцы». Примечательно, что она обрела счастье с Павлом Волей.

Они являются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Юморист регулярно признается жене в любви. У них растут дети — сын Роберт и дочка София. Раньше наследников они прятали от посторонних глаз.

А вот 5 мая в их семье настал праздник. Пара отметила день рождения дочери, которой исполнилось семь лет. В честь этого события они устроили вечеринку.

Телеведущая облачилась в длинное малиновое платье с атласной юбкой, а Воля — в ультрамариновый костюм. Они опубликовали кадр, на котором обнимают детей. Сын стал очень высоким. Он оделся в одной гамме с папой. А вот София предстала в велосипедках и футболке. Супруги не стали прятать ее лицо.

«Наша дочь, наша София. Очень быстро подрастает, завтра будем мы другими. Детство радостно, но тает. Семилетка и красотка, наше солнышко без тучек, умница и беззаботка, обнимашка тонких ручек. Наша всех принцесс принцесса. Мы желаем тебе вновь, только радость от процесса, только мир. И лишь любовь. Пусть все будет беззаботно. Рядом брат, отец и мать, как на этом классном фото тебя будут обнимать. Папа, Мама, Роберт», — написал Воля.

Поклонники восхитились снимком. Многие поразились тому, как выросли наследники. «Какие красивые», «Роберт весь в папу! Ну очень высокий», «Классные такие, я не могу», «Ой, как она выросла! Все выросли», «Счастливая семья», «Это бесподобно», «Софик — копия мамы», — прокомментировали пост подписчики.

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