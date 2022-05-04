Розовое дерево, итальянский мрамор, всюду позолота: какой роскоши лишится Пугачева после продажи замка в Грязи

Накануне стало известно, что замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязь готовят к продаже. Строение оценивают в 700 млн рублей. Известно, что в особняке площадью более 2000 «квадратов» — шесть этажей. А у Примадонны было даже свое крыло. Там все выполнено по ее вкусу.

Известно, что певица предпочитает красные оттенки в интерьере. Пол устлан паркетом из розового дерева. Ванная комната Примадонны выполнена в итальянском мраморе. Ванна за несколько сотен тысяч рублей стоит на золоченых ножках. А вся мебель была доставлена из Италии. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Добавим, по инсайдерской информации, супруги уже присматривают виллу в Кесарии. Покупка недвижимости на морском берегу обойдется им в кругленькую сумму, но значительно дешевле, чем стоит замок в Подмосковье.

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