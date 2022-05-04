Сын в коляске сладко спит: Нюша с мужем и детьми прилетела в Израиль вслед за Пугачевой

Певица оказалась в Тель-Авиве. Она поселилась в роскошной гостинице на побережье.

Нюша является известной певицей. Она давно покорила публику. В ее копилке есть такие хиты, как «Чудо» и «Вою на луну». Артистка лишь несколько лет назад стала реже давать концерты.

Она вышла замуж за Игоря Сивова и родила дочку Серафиму-Симбу. В прошлом году у них родился сын. Пара после пополнения в семье стала жить в Дубае. Она часто хвастается кадрами, на которых гуляет с детьми, веселится с друзьями или катается на яхте.

Но накануне Нюша сообщила, что они покинули ОАЭ. Она заинтриговала поклонников. Как оказалось, певица вслед за Аллой Пугачевой прилетела с семьей в Израиль.

Они остановились в роскошном отеле на побережье в Тель-Авиве. Артистка показала вид из номера и прогулялась по холлу вместе с мамой, мужем и детьми. Сивов заботливо катил коляску, в которой спал маленький сын.

«Как красиво», — заметила звезда.

Потом Нюша показала чемоданы и сумки. Она отметила, что на этот раз у них не много багажа.

«А там маленький спит», — сказала певица.

Она засняла коляску с сыном. Пока пара скрывает его лицо. Артистка предпочла не раскрывать причину, по которой они приехали в Израиль. Напомним, что ранее там также побывали Иван Ургант, Ксения Собчак и другие селебрити. Этот курорт стал одним из самых популярных этой весной у звезд.

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