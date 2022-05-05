«Мы не едем никуда»: Иван Ургант прервал молчание, опровергнув слухи о гастролях

Иван Ургант уже много лет работает на телевидении. Он живет с семьей в Москве. Его передача «Вечерний Ургант» обычно регулярно выходила на Первом канале и пользовалась успехом.

К нему в гости заглядывали Ирина Шейк, Вера Брежнева, победители «Евровидения» группа Maneskin и не только. Однако в феврале шоу перестало выходить в эфир. А потом телеведущий уехал в отпуск, но не так давно вернулся в Москву.

Пока неизвестно, когда передача вернется в сетку вещания. Но на днях фанатов шоумена всполошила новость, что Ургант уезжает в Германию. Якобы там состоятся гастроли «Вечернего Урганта». Однако сначала ситуацию прокомментировала группы «Фрукты», а потом и сам телеведущий. Он открыто дал понять, что никуда не едет, а информация о гастролях старая и неправдивая.

«Мы никуда не едем, это все было запланировано давно, еще до всего. Тут какие-то непроверенные данные, информация не соответствует действительности. Я не знаю, кто это продает, мы не едем никуда», — отметил Иван. «Если опровергать вообще все, что пишут про меня в интернете, я боюсь, что мне не хватит времени ни на что, даже на семью. К сожалению, такое время, что все, что у людей в голове в самых разных фантазиях возникает, неожиданно вдруг оказывается на бумаге или в каких-то Telegram-каналах. Я уверен, что люди вдумчивые и внимательные этому не верят, потому что это глупости», — добавил Ургант в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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