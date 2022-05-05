Группа «Фрукты» выдала правду о гастролях шоу «Вечерний Ургант» в Германии

Вот только шоу перенесли аж на 2023 год.

Телезрители не перестают задаваться вопросом: ждать ли им появления в эфирной сетке новых выпусков программы «Вечерний Ургант». Последний эпизод шоу показали еще 22 февраля. С тех пор — полная тишина. Сам Иван Ургант постоянно в разъездах: то покидает страну, то возвращается.

И тут как гром среди ясного неба стал анонс концерта «Вечернего Урганта» в Германии, который якобы должен был состояться в июне. Свет на эту историю пролила вокалистка группы «Фрукты», которая выступает с Ургантом. Так, певица Саша Даль пояснила, что этот концерт должен был стать лишь одним из многих во время их мирового турне. В целом тур планировался еще в 2020 году, но тогда все концерты переносились и отменялись.

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«И того, о котором вы говорите, тоже не будет», — приводит «Комсомольская правда – Санкт-Петербург» слова Саши Даль.

С опровержением выступал и сам Иван Ургант, опубликовав пост в Telegram-канале.

«На всякий случай давайте поклянемся, что гастрольные туры и продажу недвижимости, особенно несуществующей, я тоже анонсирую здесь (в соцсети)», — пояснил шоумен.

При всем при этом вокалистка группы «Фрукты» подметила, что концерт в Германии вовсе не отменен, а всего лишь перенесен.

«Выступление перенесено на 2023 год, и наша группа как часть коллектива «Вечернего Урганта» там будет, когда он состоится», — добавила певица.

Ну а пока к поездке в Германию группа точно не готовится. Так, у «Фруктов» запланированы выступления в России на июнь и июль. О планах самого Ивана Урганта пока ничего не известно.

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