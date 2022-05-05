Ирина Шейк предстала в обнимку с Брэдли Купером на вечеринке

Модель спровоцировала слухи о воссоединении с актером. Она впервые опубликовала фото с ним после расставания.

Ирина Шейк является известной моделью. Она уже давно живет в США. До пандемии Ирина зачастую приезжала в Москву и навещала родных. Но теперь к ней приехала мама, которая помогает воспитывать свою внучку Лею.

Девочка не так давно отметила пятилетие. А вот с отцом крохи Брэдли Купером модель рассталась в 2019 году. Первое время они даже не виделись, но актер всегда навещал наследницу.

Однако в последнее время Шейк стали часто замечать со звездой Голливуда. А на одном из шоу Купер пел русские песни, чем только подогрел слухи, что воссоединился с моделью.

На днях в Нью-Йорке прошел традиционный бал Института костюма Met Gala. На нем появились Ким Кардашьян, Блейк Лайвли и другие звезды. Ирина отметилась на публике в кожаных брюках и рубашке с галстуком Burberry.

Примечательно, что на вечеринке после мероприятия она повеселилась с друзьями. К ней присоединился и Купер. Они даже опубликовали совместное фото. Шейк позировала в обнимку с экс-бойфрендом. Поклонники были удивлены и снова заговорили об их воссоединении.

«Все увеличили и перепроверили, Брэдли это или нет», «Ого, кто это рядом», «Как приятно снова вас видеть вместе», «Что за пара!», «Неимоверно красивые», «Ох, запахло горячим», «Ну что за красота», «Купер сияет», «Уже скажите, что вы вместе! Осчастливьте», — прокомментировали пост подписчики.

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