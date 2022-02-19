Ирина Шейк оставила свой след: Брэдли Купер показал свой плейлист с русскими песнями

Голливудский актер растит дочку Лею. А так как он жил с моделью Ириной Шейк, то часто слушал популярные детские композиции на русском языке. Он выучил их наизусть.

Брэдли Купер уже давно стал известным голливудским актером. Он снялся в десятках разных фильмов. А в 2018 году Купер также смог поработать с Леди Гагой и выпустить картину «Звезда родилась».

Долгое время именно певицу обвиняли в том, что он расстался с Ириной Шейк. С российской моделью он был вместе около пяти лет. Она даже родила от него дочку Лео. Но после разрыва отношений Ирина увезла ребенка в Нью-Йорк.

Примечательно, что Брэдли проявил себя, как заботливый папа. Он тоже переехал в знаменитый город, чтобы быть рядом с дочкой. Зачастую Шейк оставляет ему ребенка, когда уезжает на съемки или в командировки.

Оказалось, что жизнь с российской моделью оставила свой след. Когда Купер пришел на популярное французское шоу Quotidien, ведущий решил послушать его плейлист и был весьма удивлен.

«Надо сказать, странный выбор песен у тебя», — отметил ведущий.

Первой заиграла песня «Фиксики» — «Часики». Купер засмеялся, но потом стал подпевать. Второй трек тоже оказался из этого мультфильма «Фиксики» — «Пылесос». А вот в категории «Лучшая песня для занятий любовь» почему-то оказалась песня из известного мультика «Антошка».

Тут актер даже стал танцевать. Он заверил, что отлично знает эти песни. Последней оказалась одна из самых известных песен «Учат в школе». Брэдли стал петь ее, даже правильно произнося слова.

«Я объясню. У меня маленькая дочь и она слушает круглосуточно. Это играет у меня постоянно», — пояснил артист.

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