Эффектный total look: Ирина Шейк в кожаных брюках и косухе появилась на Met Gala

В Нью-Йорке традиционно прошел Бал Института костюма Met Gala, на котором дефилировали Ким Кардашьян, Блейк Лайвли и даже Ирина Шейк.

Ирина Шейк является известной моделью. Она уже дефилировала на подиумах в Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке, где живет несколько лет. Обычно российская красавица часто приезжала на родину, но из-за пандемии она давно не была в Москве.

Ирина растит дочку Лею в США. Ей помогает экс-возлюбленный Брэдли Купер. Их все чаще видят вместе. Но этой весной звезда успела повеселиться на фестивале «Коачелла».

А вот накануне в Нью-Йорке состоялся Бал Института костюма Met Gala, который является ярким событием в мире моды. На красной дорожке блистали: Блейк Лайли в платье-трансформере, сделанном лично Донателлой Версаче, Ким Кардашьян в подлинном платье Мэрлин Монро со стразами.

Но смогла выделиться из толпы Шейк, которая предстала в наряде Burberry. Она щегольнула в кожаных брюках, кожаной рубашке с галстуком и косухе. Даже перчатки были частью ее total look.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Ирина. Многие отметили, что ее дерзкий аутфит стал одним из самым ярких и нескучных нарядов на Балу. «Какая роковая красотка», «Байка на хватает», «Ну красота такая», «Купер должен был быть рядом! Это шикарно», «Ирина поразила всех! Как тут устоять», «Все в платьях, а наша рок-звезда — в коже», «Ох, какая красота», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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