Отдых на даче: Стриженова в ультрамариновых брюках и кедах похвасталась первым урожаем

Екатерина Стриженова большую часть жизни работает на телевидении. Она ведет передачу «Доброе утро», а также «Время покажет». Артистка также играет в театре. Но свободное время она посвящает семьей.

Екатерина гуляет с внуком Петром или дочкой Александрой. Также часто ее можно увидеть в музеях или на светских раутах. Не так давно она посетила модный показ своей сестры Виктории Андреяновой.

А вот майские праздники Стриженовой удалось отдохнуть за городом. Ранее она поделилась кадрами, на которых рыбачила вместе со своим мужем Александром. Телеведущая не скрывает, что это занятие ей по душе.

А вот на днях она опубликовала фото, на котором предстала у камина на даче. Екатерина была без макияжа и укладки. Она предстала в ультрамариновых брюках, кожаны кедах и поло с логотипом телеканала. В руках она держала две корзинки с клубникой и малиной.

«Урожай!» — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 54-летняя артистка. Многие также отметили, что у нее отличный урожай для весны. «Как классно», «А это когда сажали?», «Только снег сошел, а у вас ягоды», «Как вы молодо выглядите», «Дома очень уютно», «Катя, какая красота», «Хорошие выходные! И отдых, и ягоды», «Урожай хороший, тут ничего не скажешь», — прокомментировали пост подписчики.

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