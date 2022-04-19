Скрыла все изъяны: Стриженова в шелковом платье с эффектом стройности предстала в «Останкино»

Екатерина Стриженова является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит свою работу, хоть порой ей приходится находится в студии до поздней ночи. В свои 54 года артистка может похвастаться стройной фигурой. Обычно стилисты подбирают для нее лаконичные и сдержанные образы.

Она выходит в эфир как в брючных костюмах, так и сдержанных платьях. А вот в обычной жизни звезда носит наряды оверсайз и пальто, которые создает ее сестра Виктория Андреянова.

Недавно Стриженова вернулась из мини-отпуска, который провела с мужем Александром в Армении. Примечательно, что ходили слухи, что она решила эмигрировать, но телеведущая пресекла домыслы. Она снова вернулась в эфир телеканала.

А 19 апреля Екатерина отметилась в студии «Останкино» в шелковом платье мятного цвета в полоску. Наряд свободного кроя скрыл ее изъяны фигуры, а принт с вертикальной полоской визуально стройнит, по словам Эвелины Хромченко. Лук звезда дополнила поясом, сделав акцент на талии.

«Сегодня День подснежника! У себя во дворе нашла виновника, чтобы поздравить…» — поделилась она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы красивая женщина! Восхищаюсь вами, Екатерина!», «Платье шикарное!», «Какое платье красивое на вас!», «Какая вы красавица! Любуюсь!», «Вы сама как подснежник, всегда красивая, и обаятельная», «Красивый весенний образ», «Какая красота», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!