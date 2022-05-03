Уикенд на природе: Стриженова в салатовом пальто и косынке щегольнула на рыбалке с мужем

Телеведущая провела 1 мая за городом. Она похвасталась уловом и своим весенним луком.

Екатерина Стриженова является известной телеведущей. Она много лет ведет передачу «Доброе утро», а также «Время покажет». Примечательно, что Екатерина также играет в театре. Она всегда предстает на публике в элегантных образах.

На съемках артистка часто носит костюмы с юбками и брюками, а с наступлением весны стилисты также стали подбирать для нее яркие платья в романтическом стиле.

А вот 1 мая Стриженова смогла отдохнуть. Она отправилась за город, где вместе с мужем Александром занялась рыбалкой. Телеведущая даже на природе покрасовалась в стильном образе.

Она запечатлелась в ультрамариновом костюме и пальто салатового цвета. Наряд дополнили кожаные кеды и косынка. Супруги решили наловить рыбки. Даже пасмурная погода не испортила им настроение.

54-летняя Стриженова восхитила поклонников. Многие отметили, что она выглядит моложе своих лет. Пара, которая может похвастаться идиллией, получила много комплиментов.

«Какие вы классные», «Вот это выходные», «Катя, какой у вас яркий наряд», «Выглядите просто прелестно», «Ну вы прям олицетворение весны», «Как вы с мужем гармонично выглядите», «Как мне нравится ваш наряд! Идеальное сочетание цветов», — прокомментировали пост подписчики.

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