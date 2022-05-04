Светлые глаза и золотые локоны: сын и дочка Саши Гозиас от разных мужей похожи, как две капли воды

Бывшая участница «Дома-2» Саша Гозиас воспитывает двоих детей. Дочку Софию она родила в первом браке с Ильей Кротковым.

А сын Миша появился на свет в новой семье Саши Гозиас с мужем-бизнесменом, имени которого она не раскрывает, а лица не показывает.

Зато Саша довольно часто делится снимками детей. На удивление, ее дочка и сын, рожденные от разных мужчин, похожи между собой. Об этом Гозиас часто пишут поклонники.

На этот раз Саша Гозиас запечатлела Софию и Мишу вместе, и их схожесть стала еще очевиднее. Под фото своих наследников Саша Гозиас заявила о том, что не будет заставлять детей делать то, что они не хотят.

«Жду от своих детей самостоятельности и осознанности. Понимания своих желаний, умения их показать. Готова помогать и поддерживать, лишь бы они выбирали именно сами. Не считаю, что в 8-9 лет или 1-3 года нужна команда репетиторов, спорт, музыка, танцы, рисование и китайский язык в перерывах между всем этим. Не родителям решать, чем заниматься детям», — уверена Саша Гозиас.

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