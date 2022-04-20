«Проснулся без настроения»: Саша Гозиас из «Дома-2» засняла капризничающего сына

Бывшая участница «Дома-2» Саша Гозиас — мама двух детей. От первого брака у нее дочь-школьница София, от второго — полуторагодовалый сын Миша.

Саша Гозиас позиционирует себя как идеальная мамочка. Она много времени посвящает своим детям и старается правильно реагировать на их эмоции.

В микроблоге Саша Гозиас рассказала, какую тактику выработала, чтобы случайно не выйти из себя, наблюдая за капризами наследников.

«Миша проснулся без настроения. Все ему не так. Орет, дерется, плачет, не ест, не спит. Как быть?! Терпеть! Мы же люди. и нам свойственно эмоционировать. Я в таких случаях жду, пока дети перебесятся и успокоятся. После я могу (для Софии) на ночь рассказать сказку «нужную», тем самым направляю ее мысли в правильное русло. Ну а с Мишей стараюсь объяснить, что если плохо тебе, то маме не нужно пудрить мозги. Вроде получается», — поделилась родительским лайфхаком Саша Гозиас.

Публикацию в соцсети она сопроводила снимком сына Миши. Мальчик за последнее время заметно подрос.

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