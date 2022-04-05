«Ноты гармонии»: Саша Гозиас показала в одном кадре подросших сына и дочку

Экс-участница «Дома-2» Александра Гозиас вместе с Софией и Мишей приняла участие в фотосессии.

Бывшая участница проекта «Дом-2» Александра Гозиас поделилась в микроблоге красивым и стильным видео.

Это бекстейдж фотосессии, в которой Саша Гозиас приняла участие вместе со своими подросшими детьми — 10-летней дочкой Софией и полуторагодовалым сыном Мишей.

В кадре Александра Гозиас играет с наследниками, по очереди позируя то с сыном, то с дочкой.

«Я стала красивее, во мне играют ноты гармонии. И все благодаря им, моим детям», — подписала кадры Саша Гозиас.

На фотосессию она с детьми нарядилась в стиле фэмили-лук. И малыши, и их мама облачены в черные брюки и белые рубашки.

Напомним, старшую дочку Саша Гозиас родила в первом браке с Ильей Коротковым, который тоже успел побывать на «Доме-2».

Отец второго ребенка Саши — столичный бизнесмен, которого Гозиас не показывает в Сети. С ним она познакомилась уже после участия в телестройке.

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