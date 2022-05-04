«Обожаю бомж-стайл!»: Ирина Пегова в куртке и без макияжа предстала в родной деревне

Актриса решила уехать на майские праздники к родственникам, которые живут в Нижегородской области.

Ирина Пегова является известной актрисой. Она снялась в сериалах «Акушерка» и «Родные». Ей довелось поработать с Сергеем Буруновым и Дмитрием Нагиевым. Она также играет в театре, а порой ее можно увидеть на сцене в качестве певицы.

Артистка демонстрировала свои таланты и в телевизионных шоу. В прошлом году она смогла блеснуть в шоу «Ледниковый период». После этого звезда даже похудела.

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Весной Пегова успевала работать, а также веселиться с друзьями. Она не раз оказывалась на хоккейных матчах. Актриса теперь все чаще носит платья и другие женственные наряды.

Но 4 мая она оказалась в деревне возле Выксы, где живут ее родные. Там актриса росла. Она решила прогуляться по просторам, где есть поля и растут березки. Ирина предстала в куртке и без макияжа. Она запечатлелась на камеру.

«Деревня! Обожаю деревенский бомж-стайл!» — заявила звезда. «Айка в шоке!» — добавила она.

Встретила артистку собака Айка. Поклонники восхитились тем, как выглядит Пегова. Многие осыпали ее комплиментами. «Красота, травка уже зелененькая и деревья», «Ирочка, замечательная фотография! У вас всегда особенные глаза, когда посещаете деревню», «Красота, какая, Ирина тоже красавица», «Что за русская душа», «У вас правильный отдых! В деревне с родней», — прокомментировали пост подписчики.

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